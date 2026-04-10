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Ещенко считает, что Денисову не хватает оборонительных качеств

Александр Абустин
корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста красно-белых Даниила Денисова в текущем сезоне.

«Защитник в первую очередь должен обороняться. Атакующие игроки пусть забивают. Когда играл с Промесом или Самедовым, говорил: «Можешь не подходить, я мяч заберу и тебе отдам, а там дальше разберешься». Каждый должен заниматься своим делом. Денисов в обороне не совсем цепкий, не всегда занимает правильную позицию. Невынужденные фолы у него есть, как недавно было с Мостовым. У него сыграно достаточно много матчей и он не должен уже допускать таких ошибок», — сказал Ещенко «СЭ».

В текущем сезоне Денисов провел 33 игры за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу.

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Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Илья Рожков

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