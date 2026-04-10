Ещенко считает, что Денисову не хватает оборонительных качеств

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста красно-белых Даниила Денисова в текущем сезоне.

«Защитник в первую очередь должен обороняться. Атакующие игроки пусть забивают. Когда играл с Промесом или Самедовым, говорил: «Можешь не подходить, я мяч заберу и тебе отдам, а там дальше разберешься». Каждый должен заниматься своим делом. Денисов в обороне не совсем цепкий, не всегда занимает правильную позицию. Невынужденные фолы у него есть, как недавно было с Мостовым. У него сыграно достаточно много матчей и он не должен уже допускать таких ошибок», — сказал Ещенко «СЭ».

В текущем сезоне Денисов провел 33 игры за «Спартак» и отдал 1 голевую передачу.