Юрий Семин: «В ближайшее время на «Локомотив» не пойду. Но если будет интересная компания — схожу!»
7 июля 2020, 23:58
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что в ближайшее время не собирается посещать матчи клуба. Руководство железнодорожников не стало продлевать контракт со специалистом, с 1 июня «Локо» руководит Марко Николич.
— «Локомотив» — это не Кикнадзе и не Мещеряков. Это клуб, который любят болельщики и страна. Я благодарен, что я смог реализовать свои мысли и возможности. Благодарен руководителям, которые менея брали. Что будет дальше? Поживем — увидим.
Схожу ли на матч «Локомотива»? В ближайшее время нет. Но если будет интересная компания — конечно пойду!
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