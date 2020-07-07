Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что в ближайшее время не собирается посещать матчи клуба. Руководство железнодорожников не стало продлевать контракт со специалистом, с 1 июня «Локо» руководит Марко Николич.

— «Локомотив» — это не Кикнадзе и не Мещеряков. Это клуб, который любят болельщики и страна. Я благодарен, что я смог реализовать свои мысли и возможности. Благодарен руководителям, которые менея брали. Что будет дальше? Поживем — увидим.

Схожу ли на матч «Локомотива»? В ближайшее время нет. Но если будет интересная компания — конечно пойду!