РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Семин: «У Крыховяка что-то серьезное»

21:27
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал состояние травмированных игроков команды. Мачей Рыбус и Дмитрий Баринов получили повреждения до игры, Гжегож Крыховяк был заменен по ее ходу.

— Что с Рыбусом? Что с Бариновым? Насколько серьезная травма у Крыховяка?

— Рыбус уже перед матчем был под сомнением, но вышел на разминку. У Крыховяка что-то серьезное, похоже. Боли в голеностопе не позволили Баринову провести ни одной тренировки, и сегодня он подтвердил, что не готов сыграть.(Александр Рогулев)

Локомотив — Краснодар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир