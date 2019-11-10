Юрий Семин: «У Крыховяка что-то серьезное»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал состояние травмированных игроков команды. Мачей Рыбус и Дмитрий Баринов получили повреждения до игры, Гжегож Крыховяк был заменен по ее ходу.

— Что с Рыбусом? Что с Бариновым? Насколько серьезная травма у Крыховяка?

— Рыбус уже перед матчем был под сомнением, но вышел на разминку. У Крыховяка что-то серьезное, похоже. Боли в голеностопе не позволили Баринову провести ни одной тренировки, и сегодня он подтвердил, что не готов сыграть.(Александр Рогулев)