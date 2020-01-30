Юрий Семин: «Смолов близок к переходу в «Сельту». Ему осталось пройти медосмотр»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что нападающий Федор Смолов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в испанской «Сельте».

— Могу одно сказать. Все стороны дали добро на переход Смолова. И тренерский штаб, и руководители клуба. Это общее решение. Смолов сам захотел попробовать свои силы в Европе. Мы дали добро. Это будет аренда с дальнейшим правом выкупа. Тут ничего неожиданного нет...

— Но у вас остается один Эдер, если Фарфан не поправится...

— Это общее решение всех заинтересованных сторон. Федор давно хотел принять новый вызов, попробовать себя на Западе. Если завтра он пройдет обследование, то уедет. Вот и все. (Виталий Айрапетов)