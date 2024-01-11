Семин: «Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» возможный переход российского полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Руководители «Ростова» определят, нужен он им или нет. Тем более он едет на сборы. Это достаточно хороший тест для него. Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту, Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове». Я не знаю его физическое состояние, они его определят. В 36 лет многие играют. И играют в более высоких лигах. В Италии, в Испании и даже в Англии. А в Саудовской Аравии вообще средний возраст игроков достаточно высокий. Люди на них ходят и они доставляют удовольствие», — сказал Семин «СЭ».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.