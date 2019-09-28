Юрий Семин: «Правильно, что есть ВАР»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Зенитом» в матче 11-го тура премьер-лиги заявил, что рад наличию системы ВАР. В игре между железнодорожниками и петербуржцами арбитр Михаил Вилков отменил два гола после подсказок видеоарбитра и просмотров повторов.

— Почему вы саркастически нарисовали судьям в воздухе прямоугольник после гола Гжегожа Крыховяка?

— Наверное, я неправильно реагировал (с иронией нарисовав ВАР после гола Крыховяка). Но я был в своей зоне. Это эмоции, и при этом я не делал ничего вызывающего. Хотелось, чтобы смотрели эпизоды в обе стороны. Правильно, что ВАР есть, и слава богу, что посмотрели то, что должны были. Смолов забил потрясающий гол, но до этого был мелкий фол, поэтому все вернули назад. У меня как было понимание, что ВАР должен быть, так оно и осталось.

— Что вы хотели сказать, когда подбегали к судьям во время последнего видеопросмотра?

— Я сам видел, что была игра рукой. Без ВАР, по диагонали.

— Можно ли говорить, что «Зенит» был в том числе и подготовкой к «Атлетико»?

— Нет. Мы идем от игры к игре. Если вы скажете, что матч с «Зенитом» менее важен, чем с «Атлетико», я с вами не соглашусь. Если бы питерцы нас обыграли, то оторвались бы на шесть очков — а это уже очень тяжело. У нас очень интересный чемпионат. И сегодня был самый важный матч.

— Мурило устраивает вас в качестве опорного полузащитника?

— На сегодняшний момент он полноценный игрок средней линии. И он играет хорошо.

— Вы играли против «Атлетико» в плей-офф Лиги Европы в чемпионский сезон? Мадридцы — те же?

— Это лидер чемпионата Испании! Значит, и лидер мирового футбола. У команды тот же тренер. В мировом футболе сейчас два глобальных направления — Гвардьолы и Симеоне. Так что они очень сильны! (Игорь Рабинер).

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