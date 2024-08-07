Семин: «Глушенков однозначно герой тура. Но пока он не лучший в России»

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Все давно сказали, что Глушенков однозначно герой тура. Я не буду исключением. Но пока он не лучший в России. Нельзя судить о футболисте только по одной хорошей игре», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче третьего тура РПЛ — 5:0. Глушенков оформил хет-трик.

Игрок перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. За питерский клуб 25-летний футболист провел 5 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Константин Передерий