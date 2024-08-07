Алаев назвал Глушенкова одним из самых ярких игроков РПЛ последних лет: «Его потолка не знает никто»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Персонально за Максимом слежу очень давно. И всегда говорил, что у него потрясающие данные. У него была травма, не совсем удачные периоды в других клубах. Сейчас он реализует свой потенциал. Максим сейчас один из лучших игроков РПЛ. Надеюсь, что он будет прибавлять. Потому что его потолка не знаем ни мы, ни сам он. Наверное, он один из самых ярких игроков за последние годы», — сказал Алаев «СЭ».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. За питерский клуб 25-летний футболист провел 5 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.