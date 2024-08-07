Московское «Динамо» поздравило Газзаева с 70-летием

Московское «Динамо» поздравило тренера Валерия Газзаева с 70-летним юбилеем.

«Желаем Валерию Георгиевичу крепкого здоровья и успехов», — сказано в Telegram-канале бело-голубых.

Газзаев выступал за «Динамо» в качестве игрока. Он провел за клуб 237 матчей и забил 87 голов.

Специалист возглавлял московский клуб с 1991 по 1993 год и с 1999-го по 2001-й.