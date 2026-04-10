Ротенберг поддержал Гусева: «Он замечательный человек и боец. Будет биться до конца!»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «России-25» Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможной отставке Ролана Гусева с поста главного тренера «Динамо».

«Откуда появляются слухи? Наверное, завистники распространяют про него. Я же хочу пожелать Ролану Гусеву удачи. Мы его все поддерживаем, общаемся. Он замечательный человек, боец. Будет биться до конца, я уверен», — сказал Ротенберг «СЭ».

После 23 туров РПЛ «Динамо» (31 очко) занимает восьмое место в турнирной таблице.