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24 февраля, 17:55

Чистяков: «В какой-то момент в «Зените» чувствовал, что реально слабее остальных»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков рассказал, как чувствовал себя, когда проигрывал конкуренцию легионерам в «Зените».

«Играть кто-то же должен. Обиды нет. Признаю, что в какой-то момент я реально чувствовал, что слабее остальных. У меня были травмы, я не успевал восстанавливаться. Это футбол. Бывали моменты, когда я физически чувствовал себя хорошо и видел, что я не хуже того или иного игрока, но понимал, что играть буду меньше. Из-за этого, наверное, тоже попросился в аренду, потому что понимал, что в другом клубе будет больше шансов», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Также 30-летний футболист отметил, что Нуралы Алип тоже первое время не выходил в старте, но доказал все делом, работой и заслуженно вытеснил из состава Роберта Ренана.

14 января Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах в чемпионате России.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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