Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Семин о Захаряне: «Да ничего он не надломился из-за «Челси»

Юрий Семин оценил игру Арсена Захаряна в этом сезоне
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил игру бело-голубых в этом сезоне.

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

— Вы о Захаряне?

— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

Гильермо Абаскаль. «КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

— Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

— Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за «Динамо». В конце летнего трансферного окна 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси»

Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Юрий Семин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик
Американец Ниманн требует взыскать с чемпиона мира Карлсена 100 миллионов долларов
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему не состоялся трансфер
Карпин: «Смена гражданства Захаряна? Не общался с ним на эту тему»
В Госдуме РФ высказались о возможной смене гражданства Захаряна
Черчесов ответил на вопрос, нужно ли Захаряну уезжать в «Челси»
Газинский: «Не вижу никаких преград, чтобы Захарян уехал зимой в «Челси»
В «Динамо» заявили, что интерес «Челси» привлек к Захаряну внимание европейских клубов
Член совета директоров «Динамо» рассказал о взаимодействии с «Челси» по трансферу Захаряна
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
Семак рассказал, будет ли Кассьерра участвовать в матче «Зенита» с «Сочи»
Семак — об обратной замене Мостового: «Андрей все понял и осознал»
Семин не согласен с решением КДК по Федотову и Абаскалю
Ле Таллек — о целях «Торпедо»: «Если будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот»
Юрий Семин: «Меня сватали в «Локомотив»? Ну и хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ле Таллек — о целях «Торпедо»: «Если будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот»

Вратарь «Факела» Городовой об адаптации к Пятибратову: «Проблем у нас никаких нет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости