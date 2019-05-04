Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед игрой 27-го тура чемпионата России с "Арсеналом" отметил, что не следил за матчем "Зенита" с "Ахматом" (1:1). Если "Локомотив" проиграет, то "Зенит" станет чемпионом уже сегодня.

– За игрой "Зенита" не следил – мои мысли со своей командой, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Семин. – Мы будем говорить о сильных сторонах "Арсенала". Он играет очень хорошо, компактно в обороне, хорошо атакует. Неспроста они выиграли предыдущий матч дома у "Спартака" со счетом 3:0. Это сильная команда.

Выход Эдера связан с тренировочной работой, которая проделана, с его физическим состоянием. Мы проводим ротацию игроков в атаке. В его выходе ничего удивительного нет.