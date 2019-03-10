Юрий Семин: "Исход матча определил первый гол"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался доволен победой над "Анжи" (2:0) в матче 19-го тура чемпионата России. Он также прокомментировал дебют в команде Хвичи Кварацхелии.

– Самое важное, что мы взяли три очка. Это создает позитивный настрой на дальнейшие матчи, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Семина. – Что касается качества игры, мы владели инициативой, имели много моментов. Исход и дальнейшее развитие матча определил первый гол. Мы могли забивать и раньше, но не использовали свои моменты. "Анжи" мог сравнивать счет. Хорошо, что этого не произошло.

– Как оцените дебют Кварацхелии?

– Хвича – очень интересный и талантливый игрок, которого мы взяли на будущее. У него хорошие перспективы, причем не только в дальнейшем, но и уже сейчас. Он провел мало времени на поле, но проявил себя в двух эпизодах, когда попал в штангу и сделал передачу на Баринова. Мы будем доверять молодежи и давать ей шансы. Как они ими воспользуются, зависит только от них.