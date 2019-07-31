Юрий Семин: "Если не усилимся, будем доверять совсем молодым"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, скольких новичков он хотел бы видеть в команде. Напомним, что летом команду пополнили защитники Мурило и Дмитрий Живоглядов, а также полузащитник Гжегож Крыховяк, подписавший полноценный контракт с клубом.

– Какие позиции требуют усиления?

– Идеально было бы по игроку в среднюю линию, в оборону и атаку, – сказал Семин. – Во вратаре мы не нуждаемся, с Гильерме заключен контракт. В связи с тем, что дальше пойдут сложный календарь, нам хотелось бы, чтобы группа футболистов, которая может успешно играть, была бы увеличена. Если нет, будем использовать резерв, который у нас есть. Будем доверять молодым ребятам, совсем молодым. Они будут себя проявлять в тяжелых матчах. А как они себя проявят, и какой будет результат, это уже сложный вопрос. (Юлия Яковлева)