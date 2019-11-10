Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче с «Краснодаром» (1:1) в 16-м туре чемпионата России.

— Перед перерывом в данной ситуации для нас очень хороший результат — это очко. Был энергозатратный матч в Лиге чемпионов, было много травмированных. Но был и выход игроков, которые пропустили по месяцу-полтора. В комплексе — очень хороший результат. Игра моментами тоже была неплохая, за исключением потери концентрации на последних минутах первого тайма, когда мы пропустили гол. К этой игре мы подошли лучше, чем к матчу со «Спартаком», который тоже был после «Юве». Просто потому, что тогда та игра была впервые, также она была на выезде, был дополнительный перелет.

— Пять матчей подряд «Локо» не может выиграть...

— Это нормальная ситуация, мы набираем очки, находимся на втором месте. В этом сезоне разыгрывался один приз, и мы его выиграли. У нас нет никакого кризиса, мы движемся вперед. (Александр Рогулев)

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