Первак: «Не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак не исключил переход нападающего красно-белых Антона Зиньковского в ЦСКА.

«Локомотив», видимо, хочет соединить несколько ребят, которые раньше вместе занимались, — Зиньковский, Пиняев, Сарвели. Может, клуб не против такое сделать.

Зиньковский может оказаться и в других топ-клубах РПЛ. Надо смотреть, у кого нехватка полузащитника такого плана. Я не удивлюсь, если Зиньковский окажется в ЦСКА. Чего такого-то? Я вообще ничему не удивляюсь уже. Давно прошли вoйны между «Спартаком» и ЦСКА. Совершенно нечему удивляться», — цитирует Legalbet Первака.