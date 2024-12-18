Андреев: «Увольнение Слишковича? Вероятность есть всегда»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не исключает, что новые руководители клуба могут уволить главного тренера Владимира Слишковича.

«Все зависит от того, какие цели клуб преследует, в какой футбол хочет играть. После анализа новые руководители будут принимать решение. Здесь все в комплексе.

Увольнение Слишковича? Все возможно. Решение зависит от целей и задач, которые ставят новые президент и спортивный директор. Вероятность есть всегда. Причем тренера могут у тебя забрать, даже не спрашивая», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

«Оренбург» объявил о назначении новых президента и спортивного директора клуба, которыми стали Кирилл Волженкин и Исмаил Ибрагимов.