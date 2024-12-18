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Сегодня, 07:17

Андреев: «Увольнение Слишковича? Вероятность есть всегда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев не исключает, что новые руководители клуба могут уволить главного тренера Владимира Слишковича.

«Все зависит от того, какие цели клуб преследует, в какой футбол хочет играть. После анализа новые руководители будут принимать решение. Здесь все в комплексе.

Увольнение Слишковича? Все возможно. Решение зависит от целей и задач, которые ставят новые президент и спортивный директор. Вероятность есть всегда. Причем тренера могут у тебя забрать, даже не спрашивая», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.

«Оренбург» объявил о назначении новых президента и спортивного директора клуба, которыми стали Кирилл Волженкин и Исмаил Ибрагимов.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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