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Сегодня, 22:52

Нагорных: «Мы сделаем мероприятие в сентябре, когда игроки будут общаться с нашими болельщиками»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб намерен сделать в сентябре встречу футболистов команды с болельщиками.

— Вы сказали про встречу с болельщиками, но сейчас не провели ее. Каждый раз, когда выходят футболисты, а люди просто хотят с ними сфотографироваться, все время приходят охранники и максимально быстро уводят их в дорогостоящие автомобили. Почему не сделать здесь некий уголок болельщика, чтобы как вы... Вы же тоже спешите, но вы останавливаетесь и разговариваете. Почему футболисты не могут уделить время людям, которые содержат клуб? Хотя бы несколько минут?

— Игроки уделят время. Мы сделаем для этого мероприятие.

— После каждого матча такая проблема.

— После каждого матча не надо это делать, потому что это общение не предусмотрено никаким регламентом.

— Даже Лионель Месси может позволить себе остановиться.

— Мы сделаем мероприятие в сентябре, когда игроки будут общаться с нашими болельщиками. Например, две или три недели назад, на празднике, посвященном столетию московского спорта, Артем Дзюба в «Лужниках» и фотографировался, и подписывал автографы, и участвовал в ток-шоу.

— Это можно только приветствовать. В то же время, мы его чаще видим на его ток-шоу на других платформах.

— Это вы видите.

— Это очень популярно, миллионы просмотров, а вы не видели ни одного... Что вы смотрите на YouTube?

— Ничего не смотрю.

— Российские клубы стараются проводить товарищеские матчи с командами, заключают соглашения о сотрудничестве. «Локомотив» планирует такое с иностранными командами?

— Куда в график стартовавшего чемпионата и Кубка можно вставить товарищеские матчи?

— Во время паузы на игры сборных.

— На эту паузу мы сделаем здесь мероприятие для болельщиков, как и обещали. Что такое клуб? Клуб — это сообщество людей, увлеченных определенной историей, в частности, футболом и «Локомотивом». Мы проведем большое мероприятие, будут игры основной команды с молодежной командой и ЮФЛ. Будет большой матчдэй. Мы проведем массу активностей для тех, кто приходит, приезжает и болеет за клуб. Здесь будут конкурсы и розыгрыши, автограф-сессии, общение с игроками. Мы используем паузу, чтобы еще больше укрепить коллектив.

— «Локомотиву» интересно соглашение с клубами, чтобы проводить с ними товарищеские матчи и проверять свой уровень?

— Сегодня та сетка, которая существует, должна функционально и физически позволить нам ее пройти. Что бы то ни было, дополнительно привнесенное в этот график, думаю, что ни одному из клубов РПЛ это не по силам.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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