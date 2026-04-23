Смородскую не впечатляет игра «Локомотива» весной: «Перегнули палку, продав свои таланты, включая Баринова»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила игру железнодорожников этой весной.

«Мне не нравится «Локомотив» этой весной. Они перегнули палку, продав свои таланты, включая Баринова. Центр поля провалился у них. Чего они хотели, не ясно. Третье место, может, займут, но это будет очень слабо. Их игра против «Зенита» мне не понравилась. Очень скучный и вялый футбол был в исполнении обеих команд», — сказала Смородская «СЭ».

В 26 турах «Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

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