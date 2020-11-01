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Юрий Матвеев: «В оптимальном составе никак не можем выйти на поле»

11:58
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» посетовал, что команда никак не может выставить оптимальный состав на игру.

— Много травмированных. В оптимальном составе никак не можем выйти на поле, — сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Конечно, хотим атаковать, хотим забивать, хотим как можно больше времени проводить на чужой половине поля. Как сложится матч, так он и сложится.

Уфа — Урал

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