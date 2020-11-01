Юрий Матвеев: «В оптимальном составе никак не можем выйти на поле»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев перед матчем 13-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» посетовал, что команда никак не может выставить оптимальный состав на игру.
— Много травмированных. В оптимальном составе никак не можем выйти на поле, — сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер». — Конечно, хотим атаковать, хотим забивать, хотим как можно больше времени проводить на чужой половине поля. Как сложится матч, так он и сложится.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.