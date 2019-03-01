Юрий Газинский: "С радостью бы поговорил с Зиданом, но ни английского, ни французского не знаю"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в интервью "СЭ" рассказал о своей встрече с экс-игроком сборной Франции Зинедином Зиданом​.

– Видел в Инстаграме вашу фотографию с Зиданом. Где пересеклись?

– В Эмиратах на новогодние праздники. Жили, как выяснилось, в одном отеле. Первый раз столкнулись, когда он с женой направлялся в тренажерный зал. А я как раз вышел оттуда. Но постеснялся подойти. Время спустя увидел Зидана по дороге на пляж и тут решился.

– Поговорили?

– Я бы с радостью, но как? Ни английского, ни французского не знаю. К тому же сразу собралась большая очередь, все мечтали сфотографироваться с Зиданом.

– О чем бы его спросили?

– За что он ударил Матерацци? Версий-то много, но лучше узнать о причинах из первых уст. А еще бы поинтересовался, что чувствовал Зидан, когда в качестве тренера три года подряд выигрывал Лигу чемпионов. (Александр Кружков)

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