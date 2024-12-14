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Гаврилов: «После Нового года меня опять отправят на реабилитацию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов, перенесший две операции за последние годы, рассказал о своем нынешним состоянии.

«Как дела? Да ничего пока что. Прохожу ли я лечение? Ну, конечно, я наблюдаюсь. Планируют ли меня снова отправить на лечение? Пока что нет, но хотят отправить на реабилитацию еще на две недели, но это, скорее всего, после Нового года. Что там дают, то и делаю. Все возможное делаю для здоровья.

Как моя правая рука? Прошла? Нет, то же самое, не отпускает до конца, она двигается, но силы нет в ней. Не могу брать мелкие предметы, ручку брать, писать не могу, не могу держать даже средний вес, можно сказать, сумку не могу держать. Пока что так. Улучшится ли состояние, по мнению врачей? Ну, они говорят, у кого как, неизвестно. Конечно, они обнадеживают, говорят, что время надо, все как всегда, а по факту не факт, что выйдет. У всех по-разному», — цитирует «ВсеПроСпорт» Гаврилова.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Юрий Гаврилов (футбол)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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