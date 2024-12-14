Представители спортивных федераций и Минздрава обсудят вопрос возвращения пива на стадионы

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что представители спортивных федераций и Министерства здравоохранения РФ примут участие в круглом столе 24 декабря, на котором будет обсужден вопрос возвращения пива на стадионы.

«К нам обращаются представители клубов, стадионов и федераций, спрашивают, когда будет закон по продаже пива, даже предлагают добавить рекламу напитка. Сейчас, когда глобальные спонсоры ушли, нам необходимы внебюджетные средства для финансирования спорта. Круглый стол будет проводиться для того, чтобы уточнить позиции всех организаций, от которых зависит судьба этого законопроекта, в данном случае речь идет в том числе о Минздраве. В круглом столе примут участие представители спорта, производители пива, а также представители Минздрава, это необходимо для того, чтобы понять, что дальше делать с этим законопроектом», — цитирует ТАСС Свищева.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.