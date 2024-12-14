Гуренко: «Для Тикнизяна «Бетис» — это шаг вперед относительно «Локомотива»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал возможный переход игрока железнодорожников Наира Тикнизяна в «Бетис».

«Приятно, что Тикнизяном интересуются. Это хороший и добротный крайний защитник. Парень этого заслуживает. Но пока он только в списке, еще не перешел. Контракты вообще любят тишину. Нехорошо, когда информация вылезает. Потому что когда тихо, без суеты, то больше шансов подписать контракт. Это я на своем опыте знаю.

«Локомотив» — это имя в Европе, клуб знают. Но «Бетис» — это шаг вперед относительно «Локомотива», особенно сейчас. К тому же домой ты всегда успеешь вернуться. Поиграть в чемпионате Испании — это прилично. Уровень нашего чемпионата мы вообще сейчас сравнить не можем, чего мы стоим», — цитирует Legalbet Гуренко.