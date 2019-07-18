Юрий Дюпин: "Гол "Локомотива" нельзя было засчитывать"

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин прокомментировал пропущенный мяч в матче первого тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).

– Неберущихся мячей не бывает, – цитируют "Известия" Дюпина. – Меня в том моменте немного смутил свой игрок – закрыл окно, ухудшил обзор полета мяча, и я чуть позже среагировал на удар. Хотя после игры и вовсе выяснилось, что этот гол нельзя было засчитывать.

По новым правилам, которые были введены с нынешнего сезона, при штрафном ударе игроки атакующей команды не могут вставать в стенку к защищающимся. В данном эпизоде было нарушено это нововведение.

Тебе никто не мешает, и ты можешь занять любую удобную позицию. Но в матче с "Локо", как я уже говорил, у нас произошло небольшое недопонимание со своим игроком. Он сделал шаг в сторону во время удара и тем самым перекрыл мне обзор.

Если был бы VAR? Возможно, отменили бы. Возможно, мы бы потом не забили ответный мяч. Возможно вообще всё. Но всё, что ни делается, всё к лучшему. Я придерживаюсь такого мнения. Если так сложилось, то ничего уже не поменяешь. Значит, так и надо. Кто знает, может, стало бы хуже.

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