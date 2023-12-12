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Сегодня, 13:52

Европейские клубы могут наказать за трансферы из России

Виктория Кравченко
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Гус Тиль.
Фото AFP

Клубы и национальные футбольные ассоциации могут быть наказаны за то, что они взаимодействуют с российскими командами, информирует Follow the Money, ссылаясь на свое исследование.

По данным источника, правила европейских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро. Многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России.

Нидерландское издание AD рассмотрело одну из локальных ситуаций, из-за которой могут быть проблемы. Речь идет о трансфере полузащитника Гуса Тиля из «Спартака» в ПСВ.

Голландцы заплатили российскому клубу за игрока 3 миллиона евро. Акциями команды владеет «Лукойл», который находится в санкционном списке США. Деньги из России были перечислены на счет Нидерландской федерации футбола, поэтому у нее также могут быть проблемы.

Гус Тил
ФК ПСВ
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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