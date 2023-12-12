«Динамо» заключило новый контракт с Лепским

«Динамо» продлило контракт с защитником Иваном Лепским до лета 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

18-летний футболист играет в системе «Динамо» с 2016 года. Сначала он выступал на позиции крайнего нападающего, но затем был переведен в центр обороны. В сезоне-2021/22 защитник в 26 матчах ЮФЛ-2 забил 13 мячей и вошел в десятку бомбардиров лиги.

В текущем сезоне Лепский дебютировал за главную команду «Динамо», проведя по одному матчу в РПЛ и Кубке России.