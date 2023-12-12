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Сегодня, 17:01

«Динамо» заключило новый контракт с Лепским

Виктория Кравченко
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«Динамо» продлило контракт с защитником Иваном Лепским до лета 2026 года, сообщает пресс-служба команды.

18-летний футболист играет в системе «Динамо» с 2016 года. Сначала он выступал на позиции крайнего нападающего, но затем был переведен в центр обороны. В сезоне-2021/22 защитник в 26 матчах ЮФЛ-2 забил 13 мячей и вошел в десятку бомбардиров лиги.

В текущем сезоне Лепский дебютировал за главную команду «Динамо», проведя по одному матчу в РПЛ и Кубке России.

ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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