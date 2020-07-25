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Юрген Клопп — о Ловрене в «Зените»: «Пока ничего не решено»

10:15
Юрген Клопп и Деян Ловрен. Фото AFP
Юрген Клопп и Деян Ловрен. Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о том, что защитник команды, Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит».

— Пока ничего не решено, мы не будем обсуждать это, — цитирует Evening Standard Клоппа. — Если я буду говорить о возможном отъезде игрока, то у меня начнут спрашивать о его потенциальной замене. Если мне будет что сказать по этой теме, тогда я это сделаю. В данный момент мне нечего сказать.

Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 14,4 миллиона фунтов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 31-летний защитник перейдет в «Зенит» за 10,9 миллиона фунтов.

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