Юран: «В Европе судьба тренера зависит от результата. В России немного по-другому»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о самом ярком моменте за время работы в подмосковной команде.

— Самый яркий эпизод за время вашей работы в «Химках»?

— Наверное, ответный стыковой матч с Хабаровском. Здесь и погода вклинилась. Ливень... Нам нужно было забить и не пропустить. По глазам ребят перед выходом на игру я понял, что они готовы разорвать соперника. Вот это я люблю! Настрой, самоотдача — на высоком уровне. Всем своим видом парни показывали, что они выложатся на все 200 процентов, но задачу решат. И по пробегу, и по моментам, и по ударам мы значительно превзошли Хабаровск.

— Если отмотать ситуацию с «Химками» назад, что бы вы поменяли?

— Ничего! Никто в меня не верил, когда я возглавил команду.99 процентов знакомых говорили: «Ты с ума сошел! Шансов — 0!» Я же поступил по-своему. Так о чем жалеть? Хороший опыт. Серьезное испытание! И главное — мы выполнили задачу. Оставили команду в РПЛ, помогли клубу заработать от спонсоров.

Я поиграл в Европе. Там судьбу тренера определяет спортивный результат. В России же своя специфика. Здесь немного по-другому. Главное, чтобы такие истории не стали постоянными. Тренеры — тоже люди. У них не два сердца. Организм от стрессов все равно изнашивается. Возвращаясь к реплике Губерниева, хочу добавить. Как бы ты не держал удар, все равно больно, когда с тобой расстаются. Идем дальше.