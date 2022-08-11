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Сегодня, 13:55

Юран: «В Европе судьба тренера зависит от результата. В России немного по-другому»

Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о самом ярком моменте за время работы в подмосковной команде.

— Самый яркий эпизод за время вашей работы в «Химках»?

— Наверное, ответный стыковой матч с Хабаровском. Здесь и погода вклинилась. Ливень... Нам нужно было забить и не пропустить. По глазам ребят перед выходом на игру я понял, что они готовы разорвать соперника. Вот это я люблю! Настрой, самоотдача — на высоком уровне. Всем своим видом парни показывали, что они выложатся на все 200 процентов, но задачу решат. И по пробегу, и по моментам, и по ударам мы значительно превзошли Хабаровск.

— Если отмотать ситуацию с «Химками» назад, что бы вы поменяли?

— Ничего! Никто в меня не верил, когда я возглавил команду.99 процентов знакомых говорили: «Ты с ума сошел! Шансов — 0!» Я же поступил по-своему. Так о чем жалеть? Хороший опыт. Серьезное испытание! И главное — мы выполнили задачу. Оставили команду в РПЛ, помогли клубу заработать от спонсоров.

Я поиграл в Европе. Там судьбу тренера определяет спортивный результат. В России же своя специфика. Здесь немного по-другому. Главное, чтобы такие истории не стали постоянными. Тренеры — тоже люди. У них не два сердца. Организм от стрессов все равно изнашивается. Возвращаясь к реплике Губерниева, хочу добавить. Как бы ты не держал удар, все равно больно, когда с тобой расстаются. Идем дальше.

Сергей Юран. «Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем

Сергей Юран
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
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Квинси Промес

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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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