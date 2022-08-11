Юран: «В Европе судьба тренера зависит от результата. В России немного по-другому»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о самом ярком моменте за время работы в подмосковной команде.
— Самый яркий эпизод за время вашей работы в «Химках»?
— Наверное, ответный стыковой матч с Хабаровском. Здесь и погода вклинилась. Ливень... Нам нужно было забить и не пропустить. По глазам ребят перед выходом на игру я понял, что они готовы разорвать соперника. Вот это я люблю! Настрой, самоотдача — на высоком уровне. Всем своим видом парни показывали, что они выложатся на все 200 процентов, но задачу решат. И по пробегу, и по моментам, и по ударам мы значительно превзошли Хабаровск.
— Если отмотать ситуацию с «Химками» назад, что бы вы поменяли?
— Ничего! Никто в меня не верил, когда я возглавил команду.99 процентов знакомых говорили: «Ты с ума сошел! Шансов — 0!» Я же поступил по-своему. Так о чем жалеть? Хороший опыт. Серьезное испытание! И главное — мы выполнили задачу. Оставили команду в РПЛ, помогли клубу заработать от спонсоров.
Я поиграл в Европе. Там судьбу тренера определяет спортивный результат. В России же своя специфика. Здесь немного по-другому. Главное, чтобы такие истории не стали постоянными. Тренеры — тоже люди. У них не два сердца. Организм от стрессов все равно изнашивается. Возвращаясь к реплике Губерниева, хочу добавить. Как бы ты не держал удар, все равно больно, когда с тобой расстаются. Идем дальше.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0