Баженов назвал Рошу одним из худших трансферов в истории «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» отреагировал на разрыв контракта Педро Роши со «Спартаком».

«Это точно один из худших трансферов «Спартака». Так бывает, что не получается у игрока в команде. Не только у Роши, но и у более знаменитых игроков. Здесь много всяких обстоятельств, которые накладываются. Это футбол, а не математика. Если купил человека за 15 миллионов, он не обязательно заиграет. Очень много футболистов, которые не вписываются, получают какие-то травмы», — сказал Баженов в разговоре с «СЭ».

Бразилец стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч.