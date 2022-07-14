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Юран об интересе к Урунову: «Вели переговоры со «Спартаком» — все упирается в зарплату»

Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о летних трансферах клуба.

— У «Химок» был интерес к защитнику Смольникову?

— Был. Но когда случился переход Зуева, вопрос был снят.

— А что решили по белорусскому опорнику Гречихо и Урунову?

— С Гречихо, который находился на просмотре, после второго сбора пока расстались. Что касается Урунова, то мы вели переговоры со «Спартаком» об аренде. Вопрос уперся в зарплату футболиста, поскольку в «Химках» есть определенный потолок. Часть [зарплаты] мы готовы взять на себя, а остальное предложили доплачивать спартаковцам. Ведь им выгодно, чтобы футболист имел игровую практику. Но пока все повисло в воздухе.

— Ждете других трансферов?

— Очень надеюсь на появление хавбека оборонительного плана. А также форварда, поскольку на сегодня проблема усиления атаки одна из самых важных.

Полностью интервью с Сергеем Юраном можно прочитать здесь.

Остон Урунов
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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