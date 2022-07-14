Юран об интересе к Урунову: «Вели переговоры со «Спартаком» — все упирается в зарплату»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о летних трансферах клуба.
— У «Химок» был интерес к защитнику Смольникову?
— Был. Но когда случился переход Зуева, вопрос был снят.
— А что решили по белорусскому опорнику Гречихо и Урунову?
— С Гречихо, который находился на просмотре, после второго сбора пока расстались. Что касается Урунова, то мы вели переговоры со «Спартаком» об аренде. Вопрос уперся в зарплату футболиста, поскольку в «Химках» есть определенный потолок. Часть [зарплаты] мы готовы взять на себя, а остальное предложили доплачивать спартаковцам. Ведь им выгодно, чтобы футболист имел игровую практику. Но пока все повисло в воздухе.
— Ждете других трансферов?
— Очень надеюсь на появление хавбека оборонительного плана. А также форварда, поскольку на сегодня проблема усиления атаки одна из самых важных.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -