Юран не смог сказать, продолжит ли работу с «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после победы в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24 над «Родиной» (3:0; 0:2) высказался о своем будущем.

«Я не могу сказать однозначно, что я здесь продолжу работать» — сказал Юран на пресс-конференции.

53-летний специалист возглавляет нижегородцев с апреля этого года.