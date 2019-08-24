Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после ничьей против «Локомотива» (1:1) в матче 7 тура РПЛ заявил, что лично для него непривычен такой интенсивный календарь игр, но вся команда старается полностью выкладываться в каждом матче, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Несмотря на то, что мы не выиграли, я считаю, мы все равно хорошо поработали, — отметил Намли. — Повезло сопернику, что он забил в самом начале матча гол, но затем мы отыгрались и в дальнейшем контролировали ход игры. Наше преимущество в конце второго тайма уже было практически подавляющим. Просто нужно было лучше использовать наши голевые моменты.



— Вы не попали в стартовый состав. С чем это было связано?



— У нас очень хорошая обойма, и поскольку мы проводим много игр, тренер решает, какие футболисты будут выходить в старте, а какие — выходить на замену. Если я не попадаю в стартовый состав, то всегда стараюсь принести максимальную пользу команде, выходя на замену. Поэтому считаю, что неплохо отыграл с «Локомотивом», как и вся команда. У меня даже был практически голевой момент, когда мы сыграли комбинацию с Игнатьевым. Правда, я плохо обработал мяч, а так бы мог забить. Очень важно, что после провальной игры с «Олимпиакосом», нужно было вернуться назад, показать, что мы имеем бойцовские качества, бойцовский дух. Это команда и продемонстировала.



— Почему с «Олимпиакосом» в первом матче случился такой провал?



— В том матче мы совершили слишком много ошибок в разных компонентах, и это все наложилось друг на друга. Принимали неправильные решения, отдавали мяч сопернику, были потери, обрезы, единоборства. Череда ошибок привела к такому результату. В принципе, такое происходит в футболе, и не стоит отчаиваться, не надо махать рукой на ответный матч. Футбол любят за его непредсказуемость. Можно даже вспомнить игру прошлого сезона, когда «Барселона» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:0.



— Команда уже пережила это поражение?



— Мы были расстроены игрой в Греции, но тому есть объяснение — у нас очень тяжелый график, приходится много матчей в неделю играть. Опять же, мы все — взрослые люди, профессионалы. Нам нужно принять плохой результат и жить дальше. Мы играем каждые 3 дня, и каждый новый матч для нас важен. не нужно отчаиваться. А «Локомотив» — это сильная команда в РПЛ,она борется за чемпионство, играет в еврокубках. Но мы были лучше и заслуживали победить.



— А силы вообще есть? Насколько тяжело играть в таком интенсивном графике?



— Конечно, есть резервы, которые мы обязательно используем в ответной игре. Такой тяжелый график — это несомненно непросто, но мы уже все больше к нему привыкаем, потому что играем так несколько недель. Про себя скажу, что мне достаточно непривычно играть в таком интенсивном графике, потому что в Голландии у нас не было столько игр подряд. Но даже в таком графике нам нужно показывать качественный футбол. Плохой результат первого матча не должен давить на нас. Когда мы выйдем на поле в ответной игре против «Олимпиакоса», я уверен, мы забудем тот результат. Мы оставим все силы на поле.



— Вы вышли на позиции атакующего полузащитника, хотя раньше играли на флангах. Как себя чувствуете на этой позиции?



— Я в принципе атакующий полузащитник, и это мое привычное место. Я всегда счастлив, когда тренер ставит меня на эту позицию. Просто тренер в предыдущих играх видел меня фланговым нападающим. Я готов играть и там, и там, приносить команде пользу на любой позиции.С «Локомотивом» я сыграл неплохо, но недоволен тем, что не забил. В конце был голевой момент, которым не воспользовался.

Чемпионат России: новости и обзоры, календарь игр, турнирная таблица