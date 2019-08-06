Юнес Намли: "Почему, если в матче с "Зенитом" был VAR, его просто не использовали?"

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1). "Быки" с 7 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

– Мы разочарованы итоговым результатом, – цитируют "Известия" Намли. – Обидно пропускать в самой концовке. Непонятно, почему незадолго до того, когда нам забили гол, не был зафиксирован фол в центре поля на нашем игроке. Считаю, там было нарушение. Почему, если у нас в матче был VAR, его просто не использовали? Но ничего, этот матч уже окончен.

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