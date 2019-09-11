Новичок «Зенита» Йордан Осорио на своей презентации рассказал о первых днях в команде.

— Я приехал с четкой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. К тому же, вместе со мной в защите играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке.

— Вы в среду испытали на себе традиционный туннель для новичков. Как он вам?

— Это прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичка быстрее почувствовать себя полноценной частью коллектива. (Гоша Чернов)