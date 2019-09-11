Йордан Осорио: «Туннель для новичков — прекрасная традиция»
15:45
Новичок «Зенита» Йордан Осорио на своей презентации рассказал о первых днях в команде.
— Я приехал с четкой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. К тому же, вместе со мной в защите играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке.
— Вы в среду испытали на себе традиционный туннель для новичков. Как он вам?
— Это прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичка быстрее почувствовать себя полноценной частью коллектива. (Гоша Чернов)
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