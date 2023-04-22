Йоканович оценил назначенный в ворота «Динамо» пенальти в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал пенальти, назначенный в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

11-метровый удар реализовал форвард сине-бело-голубых Малком на 45+1-й минуте.

— Это был очевидный пенальти. Была наша ошибка, рядом с Малкомом было три наших игрока, но никто не смог его удержать. Подобная ситуация была незадолго до этого, когда держали Захаряна и последовал угловой, а после углового вырос этот пенальти, — сказал Йоканович.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.