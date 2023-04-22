Йоканович: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов, где много мастеровитых игроков»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился мнением о «Зените» (1:3) после поражения в 24-м туре РПЛ.

— У «Зенита» временно вырос отрыв до 12 очков. Что дает им такое преимущество в чемпионате пятый год подряд?

— Нет конкретного ответа на ваш вопрос, вы сами знаете. «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов, где много мастеровитых игроков и с опытом выступления на самом высоком уровне. Если говорить о том, насколько мы близки к ним, сейчас мы этим не можем похвастаться, у нас молодая команда, в среднем возраст игроков 21-22 года, не так много опыта выступления на таком высоком уровне, но мы к этому стремимся. Если у нас получилось одержать победу в кубковом матче, то сегодня мы не смогли этого сделать по выше указанным причинам.

(Георгий Горностаев)