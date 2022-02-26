Языджи рассказал, зачем ему тренер по сну

Новичок ЦСКА Юссуф Языджи объяснил, для чего ему нужен тренер по сну. 19 января российский клуб объявил о переходе турка на правах аренды из «Лилля».

«Я работаю с Ником, одним из самых известных тренеров по сну в мире. В прошлом году у нас была встреча, ее организовал мой консультант. Я расскажу вам: когда мы сели с моим консультантом, мы пригласили на встречу еще пару парней и решили найти тренера по сну. И вот мы нашли Ника. Он также работал с самыми известными командами мира. Мы проделали с ним отличную работу.

Сон очень важен в футболе, питание тоже. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали", — цитирует пресс-служба клуба Языджи.