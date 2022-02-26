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Сегодня, 03:57

Языджи рассказал, зачем ему тренер по сну

Евгений Козинов
Корреспондент

Новичок ЦСКА Юссуф Языджи объяснил, для чего ему нужен тренер по сну. 19 января российский клуб объявил о переходе турка на правах аренды из «Лилля».

«Я работаю с Ником, одним из самых известных тренеров по сну в мире. В прошлом году у нас была встреча, ее организовал мой консультант. Я расскажу вам: когда мы сели с моим консультантом, мы пригласили на встречу еще пару парней и решили найти тренера по сну. И вот мы нашли Ника. Он также работал с самыми известными командами мира. Мы проделали с ним отличную работу.

Сон очень важен в футболе, питание тоже. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали", — цитирует пресс-служба клуба Языджи.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/yusuf-yazici-pochemu-by-ne-povtorit-gol-canera-spartaku/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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Матео Кассьерра

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