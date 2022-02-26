«К русским женщинам отношусь с уважением и достоинством». Языджи прокомментировал свою презентацию

Полузащитник ЦСКА Юсуфа Языджи прокомментировал свою скандальную презентацию.

«Да, я знаю ситуацию. Я верю в свободу идей, но я выступаю против всех неподобающих действий в отношении женщин. Независимо от того, из какой они страны. Быть быстрым — это суть новой эры социальных сетей, поэтому иногда скорость публикации считается более важной, чем сам контент.

Все мы люди, и все мы совершаем ошибки. Я действительно ценю подход клуба. Они сделали все, чтобы я чувствовал себя здесь комфортно. Посылаю свои искренние мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением и достоинством. Давайте забудем об этом и откроем новую главу", — цитирует пресс-служба клуба Языджи.

19 января ЦСКА объявил о переходе Языджи в команду на правах аренды из «Лилля». Армейцы опубликовали в своих соцсетях ролик, в котором аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.