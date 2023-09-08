Ярошик: «Личка не ожидал, что меня так быстро уволят. Он хотел, чтобы в России было больше чешских тренеров»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» рассказал об общении с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

«Мы регулярно созваниваемся, переписываемся. Он не ожидал, что меня так быстро уволят. Но тут еще повлиял фактор здоровья дочки. Личка хотел, чтобы в России было больше чешских тренеров. Что ж, теперь это знамя ему придется нести в одиночку. Желаю Марцелу удачи», — сказал Ярошик «СЭ».

Марцел Личка работал в «Оренбурге» с августа 2020 года, в июне 2023 года чешский специалист покинул клуб и возглавил московское «Динамо».

Ярошик возглавил «Оренбург» в июне этого года. Уже в августе клуб объявил об уходе чешского специалиста. Под руководством тренера «Оренбург» провел 7 матчей, в которых одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.

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