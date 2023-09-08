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Сегодня, 09:28

Пономарев заявил, что «Краснодар» показывает советский футбол

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ.

«Краснодар» сейчас находится на правильном пути. Хорошо играют также «Крылья Советов» и «Урал». Эти клубы показывают советский футбол. Раньше всегда играли только вперед. Если в Советском союзе кто-то отдавал пас назад или вратарю, то зрители начинали гудеть, на трибунах поднимался свист. Защитник, который получал мяч и не видел продолжения, уже был не футболистом. Все движение было направлено только вперед. Это был интересный футбол. Именно такую игру сейчас и показывает «Краснодар», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

«Краснодар» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 7 туров. На три очка от команды Владимира Ивича отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».

Источник: Betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК Краснодар
2
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    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
    2
    		 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
    3
    		 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
    4
    		 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
    5
    		 Урал 7 4 1 2 8-8 13
    6
    		 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
    7
    		 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
    8
    		 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
    9
    		 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
    10
    		 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
    11
    		 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
    12
    		 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
    13
    		 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
    14
    		 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
    15
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