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Сегодня, 08:50

Ярошик заявил, что не чувствовал давления из Чехии за время работы в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Иржи Ярошик.
Фото ФК «Оренбург», «СЭ»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» ответил на вопрос, испытывал ли он давление из Чехии из-за решения работать в России.

«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в Instagram* (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ»). Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал. Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот — все были доброжелательны. Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — сказал Ярошик «СЭ».

Контракт с Ярошиком был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером был назначен испанский специалист Давид Деограсия, который ранее работал в академии клуба.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Полностью интервью Иржи Ярошика читайте на сайте «СЭ».

Иржи Ярошик
Футбол
ФК Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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