Ярошик заявил, что не чувствовал давления из Чехии за время работы в России

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» ответил на вопрос, испытывал ли он давление из Чехии из-за решения работать в России.

«Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в Instagram* (запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ»). Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал. Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот — все были доброжелательны. Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — сказал Ярошик «СЭ».

Контракт с Ярошиком был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером был назначен испанский специалист Давид Деограсия, который ранее работал в академии клуба.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Полностью интервью Иржи Ярошика читайте на сайте «СЭ».