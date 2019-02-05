Яка Бийол: "Мне удалось хорошо начать карьеру, намерен продолжать в том же ключе"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился впечатлениями от очередного дня сборов в Кампоаморе. Словенскому хавбеку сегодня исполнилось 20 лет.

– Мы отлично поработали. Тренер сказал, что после полудня мы свободны: второго занятия не будет, и это подарок мне на день рождения, – цитирует официальный сайт ЦСКА Бийола. – Но не все так просто, потому что вечером у нас все равно теория. Впрочем, и на том спасибо, мы довольны (улыбается).

– Сколько сообщений и звонков вы уже получили сегодня?

– Очень много! Сейчас вернусь в номер и опять залезу в телефон. Час мне точно потребуется, чтобы ответить на новые поздравления (улыбается).

– А кто был сегодня самым первым? Девушка? Родители? Кто-то еще?

– Сначала позвонила девушка, а сразу после нее поздравили родители.

– 20 лет – отличный возраст, чтобы заявить всему футбольному миру о себе…

– Мне удалось хорошо начать свою карьеру, и сейчас я намерен продолжать в том же ключе.

– Недавно вы забили гол в товарищеской встрече с "Вентспилсом". Есть ли планы отличиться в официальном матче за ЦСКА?

– Конечно! Такие мысли всегда в моей голове. Надеюсь, это произойдет очень скоро.

В нынешнем сезоне Бийол провел 17 матчей и отдал 1 передачу в составе ЦСКА.