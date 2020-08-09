«Я такого еще не видел». Реакция Кокорина на судейство в матче «Спартак» — «Сочи»
9 августа 2020, 22:09
Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал итог матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2). 29-летний футболист пропускал встречу из-за повреждения.
— Обидно терять три очка в самой концовке. Если первый пенальти еще имел место быть, то второй — вообще непонятный эпизод. Не ожидал, что «Сочи» так хорошо сыграет и зацепит очки в Москве. Я такого еще не видел. Готов ли к такой работе рефери? Справимся. (Севастиан Терлецкий)
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