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«Я сам не хотел возглавить «Динамо». Бувач — об отставке Новикова

14:45
Желько Бувач. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Желько Бувач. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил, что не собирался возглавлять бело-голубых после ухода Кирилла Новикова в отставку с поста главного тренера команды.

— Я сам не хотел возглавить «Динамо», — приводит Sport24 слова Бувача. — Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе.

Ранее Бувач входил в тренерский штаб Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-09-buvach-u-menya-i-mysli-ne-bylo-stat-glavnym-trenerom-dinamo

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