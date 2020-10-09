Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач заявил, что не собирался возглавлять бело-голубых после ухода Кирилла Новикова в отставку с поста главного тренера команды.

— Я сам не хотел возглавить «Динамо», — приводит Sport24 слова Бувача. — Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе.

Ранее Бувач входил в тренерский штаб Юргена Клоппа в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», а в 2018 году расстался со специалистом после 18 лет совместной работы.