"Я испытывал страдания". Чиновник Пак – о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, как он себя чувствовал после удара стулом, который ему нанес нападающий.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– Перед причинением этого удара К.Кокорина, он что-то у вас спрашивал? – новый вопрос адвоката Ромашова.

– Я не помню.

– А вы ему что-то говорили?

– Я обращался ко всей компании.

– Как закончились агрессивные действия К.Кокорина?

– Они не закончились.

– То есть он бил вас все утро?

– Уходя через дверь, он повернулся ко мне через дверь и обратился…

– Я говорю про удары, – это обращение провоцирует перепалка о том, как правильно говорить – "удар" или "удары".

– Мне сложно говорить о его конкретных действиях, кроме тех, о которых я говорил. У меня было сотрясение мозга, я находился в таком состоянии.

– Вы после удара стулом ощутили сотрясение?

– Это вопрос медицинской квалификации, он не ко мне. Сотрясение было установлено в результате экспертизы.

– В какой момент вы ощущали симптомы?

– В тот момент, когда я находился у врача, я ощущал головокружение, тошноту, сильные боли.

– А в "Кофемании"?

– В ту конкретную секунду я не помню. Да, мне было очень больно. Я испытывал страдания в связи с этим! Ощущалось ли головокружение в секунду после нанесения удара – я не помню.

После слов Пака "Я испытывал страдания" прозвучали вздохи и глухой смех в зале. (Александр Рогулев)

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