"Я испытывал страдания". Чиновник Пак – о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, как он себя чувствовал после удара стулом, который ему нанес нападающий.
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.
– Перед причинением этого удара К.Кокорина, он что-то у вас спрашивал? – новый вопрос адвоката Ромашова.
– Я не помню.
– А вы ему что-то говорили?
– Я обращался ко всей компании.
– Как закончились агрессивные действия К.Кокорина?
– Они не закончились.
– То есть он бил вас все утро?
– Уходя через дверь, он повернулся ко мне через дверь и обратился…
– Я говорю про удары, – это обращение провоцирует перепалка о том, как правильно говорить – "удар" или "удары".
– Мне сложно говорить о его конкретных действиях, кроме тех, о которых я говорил. У меня было сотрясение мозга, я находился в таком состоянии.
– Вы после удара стулом ощутили сотрясение?
– Это вопрос медицинской квалификации, он не ко мне. Сотрясение было установлено в результате экспертизы.
– В какой момент вы ощущали симптомы?
– В тот момент, когда я находился у врача, я ощущал головокружение, тошноту, сильные боли.
– А в "Кофемании"?
– В ту конкретную секунду я не помню. Да, мне было очень больно. Я испытывал страдания в связи с этим! Ощущалось ли головокружение в секунду после нанесения удара – я не помню.
После слов Пака "Я испытывал страдания" прозвучали вздохи и глухой смех в зале. (Александр Рогулев)