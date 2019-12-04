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«Я это чувствую, мне это нравится». Джикия — об ответственности быть капитаном «Спартака»

18:52
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«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Дети спросили у защитника красно-белых Георгия Джикии о том, каково это носить капитанскую повязку во время игр на больших стадионах.

— С приходом нового тренера скамейка запасных переставилась ближе к трибуне, нравится ли это футболистам?

— Я не сижу на скамейке запасных, не могу ответить на этот вопрос, — ответил Джикия. — Главному тренеру мешает боковой судья, поэтому они и поменялись, чтобы не подрались и тому подобное.

— Иногда вы били штрафные, было несколько хороших попыток. Почему перестали бить?

— Штрафных нет, наверное, так давай отвечу. Бывают разные моменты, когда есть желание пробить, а иногда нет. То, что забил со штрафного — это случайность.

— Вы недавно стали капитаном «Спартака», надевали капитанскую повязку, когда играли за сборную России. Я тоже капитан в своем клубе, чувствую ответственность? Каково это выводить свою команду на переполненный стадион?

— Конечно, это большая ответственность быть капитаном «Спартака». Я это чувствую, мне это нравится.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be

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