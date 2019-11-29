Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в преддверии домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» отметил, что будет рад победе с минимальным счетом.

— Настроение у команды рабочее, — цитирует пресс-служба армейцев Карпина. — Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности. Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C «Краснодаром» немножко не дотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей... Ошибки конечно же были, как и в матче с «Тамбовом», хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.

Несмотря на все, надо продолжать работать. Ребята — молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120 процентов каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.

Я буду рад и счету 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своем стиле, своей игрой.

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