Высказывания Шалимова может рассмотреть комитет по этике

Комитет по этике РФС может провести заседание по поводу заявления главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова в социальных сетях. Инициировать разбирательство могут по запросу глав РПЛ или РФС, сообщил «СЭ» глава комитета Семен Андреев.

— Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица — руководители федерации и лиги — отправят нам соответствующее заявление по этому вопросу, — сообщил Андреев.

Ранее Шалимов в Instagram позволил себе нелицеприятные высказывания в отношении российских граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Позже наставник удалил этот пост, но пользователи оставили гневные комментарии под другими сообщениями. (Евгений Белоусов)

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